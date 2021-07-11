В Свердловской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в стрельбе из автомата

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Пьяный мужчина устроил стрельбу на одной из улиц в городе Березовский Свердловской области. Подозреваемый задержан. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"В полицию Березовского от местных жителей поступил тревожный сигнал о хлопках, которые они услышали на улице. На указанный адрес был отправлен наряд полиции, который задержал подозреваемого, а также изъял предмет, похожий на автомат. Предполагаемое орудие преступления направлено на экспертизу, она установит, является ли ствол боевым или охолощенным. Сотрудники полиции по данному факту возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сообщил Горелых, уточнив, что пострадавших в результате инцидента нет.

Личность задержанного установлена - им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1984 года рождения, который распивал спиртные напитки в одном из частных домов. Хозяин этого дома также доставлен в полицию. У него обнаружен предмет, похожий на травматический пистолет - он тоже отправлен на экспертизу, добавил Горелых.

Ранее в одной из групп в "ВКонтакте" жители сообщили, что 10 июля в районе 14:00 мск на улице Песочной в Березовском был замечен пьяный мужчина с автоматом, который совершил несколько выстрелов.