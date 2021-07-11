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В Подмосковье мужчина погиб при прыжке с парашютом

Инцидент произошел в Рузском районе

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Парашютист погиб во время прыжка в Рузском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

"По данным следствия, 10 июля примерно в 19:56 на посадочной площадке в Рузском районе Подмосковья в результате удара о землю при осуществлении парашютного прыжка смертельно травмирован мужчина 1972 года рождения", - сказала Марковская.

По данному факту начата проверка, истребована техническая документация, назначены необходимые исследования.

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