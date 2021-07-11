В Ростовской области произошло ДТП с шестью машинами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июля. /ТАСС/. Три человека, в том числе подросток, пострадали в ДТП в Ростовской области, где столкнулись шесть автомобилей. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области в воскресенье.

По данным управления, водитель "Газели" не справился с управлением на автодороге М4 "Дон" и въехал в Ford Focus, который двигался в попутном направлении. Тот по инерции столкнулся со стоящим Renault Sandero, который врезался еще в три машины.

"В результате ДТП пострадали мужчина 1962 года рождения, девочка 15 лет, сидевшая на заднем пассажирском сиденье, была пристегнута ремнем безопасности, пассажир 1975 года рождения автомобиля Renault Sandero", - говорится в сообщении.

"По факту происшествия проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося", - уточнили в ведомстве.