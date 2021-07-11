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Самолет нидерландской Transavia возвращается в Париж

В авиакомпании сообщили, что Греция его не может принять, о технической неисправности на борту речи не идет

ПАРИЖ, 11 июля. /ТАСС/. Самолет Boeing 737 нидерландской авиакомпании Transavia, который вылетел из Парижа, вынужден был развернуться и возвращается во французскую столицу. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в воскресенье представитель парижского отделения авиакомпании. Возвращение лайнера связано с тем, что его не может по техническим причинам принять аэропорт, расположенный на греческом острове Санторини.

"Самолет рейса TO3558 нормально отправился в полет из Парижа в 16.50 (17.50 мск). Однако теперь он возвращается из-за отказа греческого аэропорта его принять. Ни о какой технической неисправности на борту речи не идет", - уточнил представитель компании.

Согласно данным сайта службы слежения за полетами Radarbox, самолет развернулся на территории Франции в зоне между Дижоном и Лионом. В ходе возвращения в Орли он сделал три круга в районе города Шампиньи, видимо с целью выработать часть заправленного топлива.

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