Самолет нидерландской Transavia возвращается в Париж

ПАРИЖ, 11 июля. /ТАСС/. Самолет Boeing 737 нидерландской авиакомпании Transavia, который вылетел из Парижа, вынужден был развернуться и возвращается во французскую столицу. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в воскресенье представитель парижского отделения авиакомпании. Возвращение лайнера связано с тем, что его не может по техническим причинам принять аэропорт, расположенный на греческом острове Санторини.

"Самолет рейса TO3558 нормально отправился в полет из Парижа в 16.50 (17.50 мск). Однако теперь он возвращается из-за отказа греческого аэропорта его принять. Ни о какой технической неисправности на борту речи не идет", - уточнил представитель компании.

Согласно данным сайта службы слежения за полетами Radarbox, самолет развернулся на территории Франции в зоне между Дижоном и Лионом. В ходе возвращения в Орли он сделал три круга в районе города Шампиньи, видимо с целью выработать часть заправленного топлива.