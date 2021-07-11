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СМИ: в результате крушения самолета в штате Аризона погибли двое пожарных

По данным портала Airlive, пожар произошел в одном из лесов рядом с небольшим населенным пунктом, где проживают порядка 100 человек

ТАСС, 11 июля. Пожарный самолет потерпел крушение во время тушения лесного пожара в штате Аризона на юго-западе США, все находившиеся на борту сотрудники пожарной службы погибли. Об этом в воскресенье сообщил информационный портал Airlive.

Как сообщает местный Департамент землепользования, инцидент произошел в ночь на воскресенье. На борту самолета находились два человека. По факту произошедшего ведется расследование.

По его данным портала, пожар произошел в одном из лесов рядом с небольшим населенным пунктом, где проживают порядка 100 человек. Сообщается, что причиной возгорания стал удар молнии.

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