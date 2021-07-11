В Астраханской области произошло ДТП

АСТРАХАНЬ, 11 июля. /ТАСС/. Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в Астраханской области при опрокидывании легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону в воскресенье.

"Произошло ДТП (опрокидывание) с участием легкового автомобиля Daewoo Matiz. В результате пострадали пять человек, в том числе ребенок", - отметили в пресс-службе.

Сообщение о ДТП поступило в 20:37 по местному времени (19:57 мск), авария произошла в Наримановском районе на трассе Р-216. Деблокация пострадавших не потребовалась.