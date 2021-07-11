Лесной пожар в Центральном районе Тольятти локализовали

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Лесной пожар, вспыхнувший в Центральном районе Тольятти в Самарской области, локализован. Пройденная огнем площадь составила почти 153 га. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По состоянию на 17:45 мск пожар локализован. Площадь, пройденная огнем, составила 152,6 га, площадь активного горения составляет 8 га", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в настоящее время проводится проливка места пожара с использованием 160 ранцевых огнетушителей. Кроме того, применяется авиация МЧС России - вертолет Ми-8 и самолет БЕ-200. Всего к ликвидации пожара привлечены 492 человека и 156 единиц техники.

Информация о пожаре в 17-м квартале Тольяттинского городского лесничества поступила накануне. Информация о пострадавших не поступала.