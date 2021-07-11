Систему фотоловушек установят в лесах Тольятти после крупного пожара

ТАСС, 11 июля. Власти Самарской области установят систему видеонаблюдения и фотоловушек на территории лесов в Тольятти. В дальнейшем ее будут использовать по всей территории региона, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства региона.

В субботу в городском округе Тольятти произошел крупный лесной пожар на площади 35 га, позднее площадь, пройденная огнем, достигла более 152 га. К тушению привлекли вертолет, самолет-амфибию Бе-200, а также пожарный корабль. Власти ввели режим ЧС, к вечеру воскресенья очаги удалось локализовать.

"Губернатор (Дмитрий Азаров - прим. ТАСС) пообещал выделить дополнительные средства из областного бюджета на восстановление тольяттинских лесов. На территории Тольятти будет создана и отработана система видеонаблюдения и фотоловушек", - сказано в сообщении.

Дмитрий Азаров сообщил, что на лесах Тольятти отработают систему фотоловушек, в дальнейшем опыт будут использовать по всей территории региона.

"Здесь, на тольяттинских лесах, эту систему отработаем, потому что здесь угроза наибольшая, исходя из существующей антропогенной нагрузки. В дальнейшем будем этот опыт использовать по всей территории Самарской области. Очень надеюсь, что люди откликнутся, вновь выйдут на защиту и сохранение леса", - приводятся в сообщении слова Азарова.

Как сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по региону Олег Бойко, пожар произошел на территории, на которой в 2010 году также уже было крупное возгорание. "За 11 лет здесь восстановился лес. К сожалению, тот пожар, который прошел вчера и сегодня, нанес урон данным насаждениям, которые восстановились за 11 лет", - сказал Бойко.