На МКАД легковушка сбила мотоциклиста

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Водитель легковушки сбил насмерть мотоциклиста, откатывавшего сломавшийся мотоцикл к обочине на МКАД. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

Авария произошла на 77-м км внешней стороны МКАД. "По предварительным данным, водитель легкового автомобиля совершил наезд на мотоциклиста, который откатывал мотоцикл к обочине", - сообщает ГАИ.

Предварительно, мотоцикл был неисправен, его водитель погиб. Водитель легковушки не скрывался. На данном участке дороги частично ограничено движение.