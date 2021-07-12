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На МКАД легковушка сбила мотоциклиста

На данном участке дороги частично ограничено движение

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Водитель легковушки сбил насмерть мотоциклиста, откатывавшего сломавшийся мотоцикл к обочине на МКАД. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

Авария произошла на 77-м км внешней стороны МКАД. "По предварительным данным, водитель легкового автомобиля совершил наезд на мотоциклиста, который откатывал мотоцикл к обочине", - сообщает ГАИ.

Предварительно, мотоцикл был неисправен, его водитель погиб. Водитель легковушки не скрывался. На данном участке дороги частично ограничено движение.

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