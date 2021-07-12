В Якутии площадь природных пожаров увеличилась за сутки более чем на 40 тыс. га

ЯКУТСК, 12 июля. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в Якутии за сутки увеличилась более чем на 40 тыс. га, количество очагов уменьшилось на три, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

"За сутки количество пожаров уменьшилось на три очага, площадь природных пожаров увеличилась более чем на 40 тыс. га за счет прироста площадей на действующих пожарах, прохождения грозовых фронтов, а также в связи с сохранением четвертого-пятого классов пожарной опасности на территории 12 районов", - говорится в сообщении.

Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Алданского, Верхневилюйского, Горного, Кобяйского, Мирнинского, Момского, Нерюнгринского, Олекминского, Оймяконского, Сунтарского, Таттинского, Томпонского, Усть-Майского и Хангаласского районов, где зарегистрированы 275 очагов на общей площади свыше 1 млн га.

На территории региона действуют 308 природных пожаров, за сутки ликвидированы 18, к тушению привлекалось 2 738 человек и 333 единицы техники, отметили в пресс-службе. По данным Якутского гидрометцентра, 11-12 июля на юге Усть-Майского района ожидается установление чрезвычайного пятого класса пожароопасности леса.

Как сообщил на брифинге первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников, у четырех населенных пунктов пожары действуют в пределах пяти километров: в Горном районе - у села Дикимдя, Верхневилюйском - у села Балаганнах, Усть-Майском - у поселка Эльдикан, Усть-Алданском - у села Бярийе. "Все эти пожары на особом контроле, задача - не допустить угрозы пожаров на территории населенных пунктов", - сказал Садовников.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% территории субъекта). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. На данный момент в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. С 1 июля ради обеспечения пожарной безопасности ограничены пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ.