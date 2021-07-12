В нацпарке "Ленские столбы" в Якутии локализовали три пожара на площади свыше 4,9 тыс. га

ЯКУТСК, 12 июля. /ТАСС/. Три лесных пожара на территории национального парка "Ленские столбы" локализованы на площади свыше 4,9 тыс. га, сообщил ТАСС директор парка Аркадий Семенов.

"Действующих пожаров у нас на территории парка пять. Площадь пожаров, по данным ИСДМ (информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза - прим. ТАСС), [составляет] 31721 [га]", - сказал Семенов, отметив, что, по данным ИСДМ, локализованы на данный момент три пожара на общей площади свыше 4,9 тыс. га.

Всего в тушении участвуют 218 человек. По данным ИСДМ, площадь наиболее крупного пожара превышает на данный момент 20 тыс. га. "Мы вчера перебрасывали с локализованных пожаров людей и сегодня будем также заниматься переброской. Все свободные силы мы перебрасываем на этот крупный пожар", - добавил Семенов.

9 июля нацпарк приостановил работу всех объектов в туристско-рекреационных зонах в связи с ухудшением пожарной обстановки на территории парка и установленным на территории Хангаласского района, где он расположен, чрезвычайным классом пожарной опасности (пятым).