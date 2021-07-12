ФСБ в Кузбассе пресекла деятельность наркодилера, покупавшего синтетику за криптовалюту

КЕМЕРОВО, 12 июля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ в Кузбассе выявили и пресекли преступную деятельность наркодилера, который почти в течение года приобретал за рубежом крупные партии синтетических наркотиков под видом лекарств и расплачивался за них криптовалютой. Посылки он получал по почте, а затем реализовывал их содержимое в Кузбассе, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

"Сотрудники УФСБ установили, что житель Новокузнецка организовал поставку синтетической "соли" из-за границы, а сбыт - на территории Кузбасса. В период с августа 2019 года по май 2020 года мужчина через мессенджер Telegram приобретал в одном из государств Восточной Азии за криптовалюту крупные партии наркотического вещества, которые переправлялись через границу под видом лекарственного препарата, получал посылки почтовыми отправлениями, затем оборудовал тайники и сбывал бесконтактным способом", - говорится в сообщении.

При задержании сотрудники ФСБ изъяли у мужчины более 3 кг наркотиков. Возбуждено уголовное дело, ему вменяется совершение сразу нескольких преступлений, в том числе незаконный сбыт наркотиков, контрабанда наркотиков и пособничество в незаконных пересылке и сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Санкции предусматривают в качестве максимальной меры наказания пожизненное лишение свободы. В пресс-службе УФСБ по Кемеровской области ТАСС пояснили, что обвиняемый вину в совершении преступлений признал и активно сотрудничает со следствием.