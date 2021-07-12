Крупный пожар в Новосибирской области стал причиной гибели 40 телят

НОВОСИБИРСК, 12 июля. /ТАСС/. Крупный пожар на объекте животноводства произошел в Венгеровском районе Новосибирской области вечером в воскресенье. В ходе пожара на площади более 1 тыс. кв. м погибло 40 телят, сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве региона начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

"Пожар [произошел] на объекте животноводства в селе Павлово Венгеровского района на площади более 1 тыс. кв. м, в ходе которого погибло 40 голов крупного рогатого скота", - сказал Орлов.

Пресс-служба ГУ МЧС по региону уточнила, что пожар произошел вечером в воскресенье. Пожарные ликвидировали открытое горение в течение получаса. Проливка и разбор обгоревших конструкций заняли еще более четырех часов. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание бойлера для нагрева воды.

"Это достаточно эффективно работающее предприятие Венгеровского района. Помещение свежей постройки (2017 года), введено в эксплуатацию в 2018 году. Причина [пожара] устанавливается, ущерб - около 3 млн рублей", - сообщил в ходе оперативного совещания министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.