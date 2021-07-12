В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,1

БУХАРЕСТ, 12 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Румынии понедельник в 03:09 (совпадает с мск) в сейсмической зоне Вранча в уезде Бузэу на юго-востоке страны. Об этом сообщил Национальный институт физики Земли.

Очаг подземного толчка средней силы находился на глубине 112 км. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

С начала этого месяца в Румынии произошло 11 землетрясений магнитудой от 2,1 до 4,3. Самый сильный толчок в этом году - магнитудой 4,7 - был зарегистрирован 26 мая, он ощущался и в Бухаресте.

В 2020 году на территории Румынии произошло 118 землетрясений магнитудой больше 3, отмечается в недавнем аналитическом материале Национального института физики Земли. Самое мощное землетрясение - магнитудой 4,8 - произошло 31 января. Некоторые толчки ощущались населением, ущерба нанесено не было.

94% землетрясений магнитудой более 3 в Румынии регистрируются в сейсмической зоне Вранча. Толчки на средней глубине происходят здесь регулярно с интервалом в несколько дней и считаются нормальным явлением для зоны.

Выдвинуть гипотезу относительно вероятности крупного землетрясения в предстоящий период на основе статистических данных о землетрясениях в 2020 году не представляется возможным, отмечает Национальный институт физики Земли.