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В Астрахани 10 человек попали в больницу в результате массового отравления в кафе

Состояние пострадавших оценили как стабильное

АСТРАХАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Следователи проверяют сообщения об отравлении в кафе в Астрахани гостей и жителей города, в результате чего в больнице оказались 10 человек, сообщили в понедельник в пресс-службе СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области проводится процессуальная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, по факту отравления посетителей кафе. 10 человек попали в областную инфекционную клиническую больницу им. А. М. Ничоги с предварительным диагнозом "отравление неустановленным веществом", их состояние оценивается как стабильное", - говорится в распространенном релизе.

Инцидент произошел 8 июля 2021 года в кафе, расположенном в Ленинском районе города.

Как уточнили в пресс службе, следователь осмотрел место происшествия, изъял продукцию, опросил хозяина заведения, специалисты изъяли смывы со столов и приборов. Решается вопрос о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

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