СМИ: семь человек погибли при взрыве на юге Афганистана

ТАСС, 12 июля. По меньшей мере семь человек погибли, трое получили ранения в результате подрыва придорожной мины в провинции Гильменд на юге Афганистана. Об этом в понедельник сообщил афганский телеканал 1 TV со ссылкой на официальные лица.

По его данным, инцидент произошел утром в пятницу, информация о пострадавших поступила спустя несколько дней.

Телеканал TOLOnews со ссылкой на сотрудника медицинской службы сообщает о еще одном подрыве придорожной мины, произошедшем в городе Лашкаргах в провинции Гильменд. По его информации, четверо мирных жителей погибли, еще шестеро пострадали.