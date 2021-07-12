Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 1 км

ТАСС, 12 июля. Специалисты зафиксировали выброс пепла на вулкане Карымский на Камчатке, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю со ссылкой на данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) и камчатского филиала геофизической службы РАН.

"Высота пеплового столба составила до 1 тыс. м. Высота вулкана - 1 469 м. С учетом направления ветра, пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние 36 км. На пути распространения шлейфа населенные пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.

Выпадение пепла в населенных пунктах не отмечалось. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп рядом с вулканом не зарегистрировано.

Вулкан Карымский - один из самых активных на Камчатке. Он расположен в 115 км от Петропавловска-Камчатского.