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Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 1 км

Пепловый шлейф распространился на 36 км

ТАСС, 12 июля. Специалисты зафиксировали выброс пепла на вулкане Карымский на Камчатке, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю со ссылкой на данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) и камчатского филиала геофизической службы РАН.

"Высота пеплового столба составила до 1 тыс. м. Высота вулкана - 1 469 м. С учетом направления ветра, пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние 36 км. На пути распространения шлейфа населенные пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.

Выпадение пепла в населенных пунктах не отмечалось. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп рядом с вулканом не зарегистрировано.

Вулкан Карымский - один из самых активных на Камчатке. Он расположен в 115 км от Петропавловска-Камчатского.

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