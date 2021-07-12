В Южной Корее упал военно-медицинский вертолет

СЕУЛ, 12 июля. /ТАСС/. Пять человек получили ранения в понедельник в результате крушения вертолета медицинской службы армии Республики Корея на военной базе в городе Почхон в окрестностях Сеула. Об этом сообщила пресс-служба ВС страны.

По ее данным, прибывший за пациентом вертолет разбился при попытке приземлиться на взлетно-посадочной полосе. В числе пострадавших - пять членов экипажа, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Все раненые доставлены в больницу, начато расследование причин аварии.