Жителя Элисты приговорили к обязательным работам по делу о взрыве газа в многоэтажке

ЭЛИСТА, 12 июля. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Элисты к 340 часам обязательных работ за повреждение чужого имущества в крупном размере из-за взрыва газа, который произошел в многоэтажном доме республиканского центра Калмыкии в 2020 году и привел к частичному разрушению этого здания. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

"Мировой судья Элистинского судебного участка №6 Калмыкии признал виновным 41-летнего местного жителя по ст. 168 УК РФ ("Повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с источниками повышенной опасности"). Подсудимый в зале суда вину не признал. С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком на 340 часов", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером 26 февраля в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома №15 во втором микрорайоне города. По итогам проведенной экспертизы жилой дом признали аварийным. Судом установлено, что по вине мужчины на кухне квартиры на восьмом этаже произошла утечка природного газа из сети газопотребления многоквартирного дома, образовалась взрывоопасная газовоздушная смесь. После его попытки закурить произошел взрыв, из-за которого были частично разрушены пять квартир, стены подъезда и межкомнатные перегородки этажей.

Собственникам 52 квартир причинен ущерб в виде повреждения имущества на общую сумму более 102 млн рублей, добавили в пресс-службе ведомства.