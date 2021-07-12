На востоке Чехии из-за ливней возникла угроза затопления жилых домов

ПРАГА, 12 июля. /ТАСС/. Ливни на востоке Чехии привели к резкому повышению уровня воды в реках и водоемах. В селе Нова-весь-у-Хотеборже в районе города Гавличкув-Брод в краю Высочина на востоке Чехии в результате разлива пруда были эвакуированы жители нескольких домов, сообщила в понедельник журналистам представитель полиции республики Дана Чирткова.

"Ливни повысили уровень воды в реках и водоемах в районе города Гавличкув-Брод в краю Высочина. В селе Нова-весь-у-Хотеборже вода перетекла через дамбу пруда. Возникла угроза затопления домов. В связи с этим была произведена эвакуация 20 жителей", - сказала она.

Ливни, переходящие местами в грозовые дожди, сопровождали порывы шквального ветра. Им были повреждены, в частности, крыши нескольких домов. В течение прошедшей ночи в районе города Гавличкув-Брод было зафиксировано 20 срочных выездов пожарных для устранения последствий непогоды.