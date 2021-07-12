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СК начал работу на месте массового захоронения военных лет в Сальске Ростовской области

Согласно рассекреченным архивным материалам, нацисты совершили массовое убийство местных жителей на территории кирпичного завода

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июля. /ТАСС/. Специалисты следственного управления СК РФ по Ростовской области начали следственные действия на месте массового захоронения мирных жителей и военнопленных, расстрелянных немецкими войсками на территории Сальска в годы Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Мероприятия проводятся в рамках уголовного дела о геноциде немецко-фашистскими захватчиками народов СССР во время войны. "Офицеры следственного управления СК России по Ростовской области при участии поисковых организаций "Миус-фронт" и "Поисковое движение России" приступили к следственным действиям на территории города Сальска, где были обнаружены останки мирных граждан и военнопленных, зверски убитых в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Согласно представленным УФСБ России по Ростовской области рассекреченным архивным материалам, в Сальске в период оккупации с 31 июля 1942 года по 21 января 1943-го нацистами было совершено массовое убийство местных жителей на территории кирпичного завода, где располагался концентрационный лагерь, в том числе с советскими военнопленными.

В Ростовской области при правительстве региона действует рабочая группа по документированию нацистских преступлений в период Великой Отечественной войны, а также продолжается реализация федерального проекта "Без срока давности", в котором принимают участие представители поисковых организаций региона.

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РоссияРостовская область
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