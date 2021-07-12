Под Самарой задержали подозреваемую в продаже поддельных справок об отсутствии COVID-19

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Самарской области женщину, которая подозревается в продаже поддельных медицинских справок с отрицательным тестом на наличие коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Полицейскими установлено, что продажа фальшивых справок с отрицательными результатами тестов на COVID-19 осуществлялась в круглосуточном режиме. Они реализовывались в автобусе, припаркованном на федеральной трассе, с нанесенной рекламой о проведении экспресс-тестов на коронавирус. Стоимость одной такой справки составляла 1 500 рублей. Полицейские задержали находившуюся в салоне автобуса женщину - жительницу Оренбургской области. По версии оперативников, она выдавала гражданам медсправки без фактического забора анализов", - сказала Волк.

По ее словам, задержанная не имеет медицинского образования и специальных познаний в данной области.

"Дознавателем отделения МВД России по Большечерниговскому району Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград"). Подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. С места происшествия изъяты журнал записей продаж, тестовые наборы, бланки медицинских документов с печатями, а также несколько заполненных справок с отрицательными результатами теста на коронавирус", - заключила Волк.