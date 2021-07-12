СМИ: в Милане во время празднования победы сборной Италии пострадали 15 человек

РИМ, 12 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек получили повреждения различной степени тяжести в Милане во время празднования победы сборной Италии над командой Англии в финале чемпионата Европы по футболу, трое из них попали в больницу. Об этом в понедельник сообщила газета Corriere della Sera.

По данным издания, травмы болельщики получили на центральной площади Дуомо, где собрались тысячи людей. Один из госпитализированных получил тяжелое ранение в области живота из-за сработавшего пиротехнического устройства, другой из-за той же пиротехники потерял три пальца на руке, а третий получил повреждение в области груди от удара об ограждение.

В восточной части города злоумышленники отобрали телефон у двух болельщиков, полиция уже задержала их. В Милане фанаты отмечали победу всю ночь, многие из них купались в городских каналах, забирались на памятники и общественный транспорт.

Основное время финального матча Евро-2020 завершилось со счетом 1:1. В составе английской сборной забитым мячом отметился Люк Шоу (2-я минута), у итальянцев отличился Леонардо Бонуччи (67). В дополнительное время команды голов не забили. В серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2.