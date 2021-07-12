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Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на Филиппинах

Эпицентр находился в 11 км к северо-западу от муниципалитета Кадингилан

БАНГКОК, 12 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано в понедельник на филиппинском острове Минданао. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии республики.

По его данным, эпицентр находился в провинции Букиднон в 11 км к северо-западу от муниципалитета Кадингилан, население которого составляет более 33,7 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 1 км.

Специалисты исключили возникновение повторных подземных толчков в этом районе. Информация о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступала.

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