Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на Филиппинах

БАНГКОК, 12 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано в понедельник на филиппинском острове Минданао. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии республики.

По его данным, эпицентр находился в провинции Букиднон в 11 км к северо-западу от муниципалитета Кадингилан, население которого составляет более 33,7 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 1 км.

Специалисты исключили возникновение повторных подземных толчков в этом районе. Информация о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступала.