Мосгорсуд признал законным приговор таксисту за нападение на омоновца на акции 23 января

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник признал законным приговор в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима, вынесенный водителю такси Валерию Евсину, который был признан виновным в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции 23 января в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд принял решение оставить приговор Евсину без изменения", - сообщили агентству в суде.

Валерий Евсин был задержан по подозрению в нападении на сотрудника ОМОН на Цветном бульваре в ходе несанкционированной акции 23 января. Пресненский суд Москвы избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия к представителю власти"). Гособвинитель просил суд приговорить его к трем годам колонии. В связи с признанием подсудимым вины уголовное дело рассматривалось в особом порядке, то есть без проведения судебного разбирательства. В итоге Тверской суд Москвы назначил таксисту два года колонии.