После обращения к Путину возбудили дела в отношении "Омского каучука" и Росприроднадзора

ОМСК, 12 июля. /ТАСС/. Завод "Омский каучук" не провел по предписанию Росприроднадзора рекультивацию полигона промышленных отходов в Омске, на который на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловались жители Омска. Как сообщили в понедельник в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области, по данному факту возбуждены уголовные дела о халатности и нарушении правил обращения с экологически опасными отходами.

Житель Омска и экоблогер Владимир Лифантьев во время прямой линии с Путиным сообщил, что местные жители не почувствовали эффекта от реализации в регионе нацпроекта "Экология". Люди вынуждены дышать воздухом, в котором превышены предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, в регионе высокий уровень легочных заболеваний. Он попросил президента обратить внимание надзорных органов на озера, в которые предприятия сливают отходы, и мусорные свалки.

"Следственными органами СК РФ по Омской области по результатам доследственной проверки, проведенной в связи с коллективным обращением жителей Омска на прямую линию с президентом Российской Федерации, а также на основании материалов, представленных органами прокуратуры, возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц акционерного общества "Омский каучук" по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ ("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов"), и по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры Омской области журналистам уточнили, что Росприроднадзор еще в 2017-2018 годах по результатам проверки выдал предписание заводу рекультивировать земельный участок под полигоном твердых и жидких промышленных отходов на территории Советского округа Омска. "До настоящего времени рекультивационные работы нарушенных в результате размещения опасных отходов земель не были проведены", - отметили в ведомстве.

На полигоне, по данным следствия, захоронено не менее 14 тыс. опасных отходов, включая гидроокиси алюминия, которые относятся к IV классу опасности. Предписание Росприроднадзора было проигнорировано заводом. "Должные лица Росприроднадзора, зная о невыполнении предприятием законных требований, в течение длительного времени не принимали мер к их исполнению. По мнению следствия, в результате бездействия грубо нарушены права и законные интересы жителей Омска на благоприятную окружающую среду", - подчеркнули в СК.

В прокуратуре отметили, что ведомство подготовило исковое заявление в суд с требование возложить на "Омский каучук" обязанность провести необходимые работы по обеспечению экологической безопасности на землях полигона. ТАСС запросил комментарий в пресс-службе "Омского каучука".