Мосгорсуд признал законным арест акциониста Крисевича за стрельбу на Красной площади

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник признал законным решение об отправке в СИЗО художника-акциониста Павла Крисевича, который устроил стрельбу из охолощенного пистолета на Красной площади в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд признал решение суда первой инстанции по мере пресечения Крисевичу законным и обоснованным и оставил его без изменения, а жалобу стороны его защиты - без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.

Полиция возбудила в отношении Крисевича уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Крисевич дважды выстрелил в воздух из охолощенного оружия и сымитировал третий - в себя. Как ранее сообщил адвокат, у его подзащитного изъяли мобильный телефон и охолощенный пистолет Р-411. Таганский суд Москвы принял решение заключить его под стражу до 11 августа. По делу также проходит журналистка Ника Самусик.

Ранее Крисевич был дважды подвергнут административному аресту за свои акции: он забрался в сферу из колючей проволоки на Арбате и выкрикивал лозунги политического содержания, а на Лубянке сымитировал распятие.