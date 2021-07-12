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В Кирове более 2,8 тыс. человек остались без холодной воды

Восстановить холодное водоснабжение планируют к вечеру понедельника

КИРОВ, 12 июля. /ТАСС/. Утечка на сетях привела к отключению холодного водоснабжения в домах более чем 2,8 тыс. жителей Кирова, сообщили в пресс-службе администрации города в понедельник.

"В Октябрьском районе на ул. Мира, 23 произошла утечка на сетях. Без холодного водоснабжения остались более 2,8 тыс. человек. В общей сложности отключены 8 многоквартирных домов, два малоэтажных и 22 частных", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, к жилым домам организован подвоз питьевой воды. По информации МУП "Водоканал", восстановить холодное водоснабжение планируют к вечеру понедельника.

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