Власти Свердловской области планируют подсчитать ущерб от паводка через неделю

ВЕРХНЯЯ САЛДА /Свердловская область/, 12 июля. /ТАСС/. Общий ущерб от паводка, который произошел в начале июля в трех муниципалитетах Свердловской области, будет подсчитан в течение недели. Об этом сообщил в понедельник журналистам губернатор региона Евгений Куйвашев.

В Свердловской области 5 июля из-за сильных дождей прорвало дамбу, в результате подтопило Горноуральский, Нижнесалдинский и Верхнесалдинский городские округа. По данным министра природных ресурсов региона Андрея Кузнецова, всего повреждено 200-250 домов.

"Сегодня перед комиссией по чрезвычайным ситуациям стоит задача оценить ущерб для домовладений, ущерб от утраты урожая. Сегодня стоит задача в течение недели посчитать ущерб территории общего пользования, [понять], какая была нарушена инфраструктура общего пользования. Дал неделю, и в зависимости от объема будем ставить задачу по устранению [ущерба] в максимально короткие сроки", - сказал он.

Куйвашев добавил, что все необходимые выплаты пострадавшим сделаны. Режим ЧС, который действует муниципалитетах, снимать пока не планируется. Специалисты укрепили дамбу, которую прорвало. В дальнейшем, по словам главы региона, надо укрепить и другие дамбы, которые были повреждены в результате ЧП.

"На сегодняшний день от жителей трех муниципалитетов поступило около 700 заявлений на возмещение ущерба. Конечно, людям необходимо помочь и с ремонтом домов, и с восстановлением садовых участков. И я прошу с этим вопросом не затягивать. Времени у нас немного - уже июль заканчивается, зима придет быстро. Электричество, вода, газ или дрова в домах должны быть. Выводы по причинам появления нефтепродуктов на участках должны сделать специалисты. Также прошу не затягивать с этим вопросом", - приводит пресс-служба слова Куйвашева по итогам поездки.

Губернатор также поручил оперативно отработать все заявки на откачку воды и просушку домов, на вывоз мусора и расчистку территорий. Особое внимание, по его словам, должно быть уделено семьям с детьми. Куйвашев предложил рассмотреть возможность организации для детей отдыха в загородных лагерях, пока идут работы по восстановлению домов.