СК обвинил экс-директора учреждения в Калмыкии в хищении на 11 млн рублей и мошенничестве

ЭЛИСТА, 12 июля. /ТАСС/. Бывшего директора МУП "Архитектурно-планировочное бюро города Элисты" обвинили в трех эпизодах хищений на сумму 11 млн рублей и мошенничестве на сумму около 1 млн рублей, совершенном в сговоре с предпринимателем, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Бывший директор МУП "Архитектурно-планировочное бюро г. Элисты" обвиняется по факту совершения трех эпизодов преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата и присвоение, то есть хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере") и ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере"), совершенного в преступном сговоре с одним из индивидуальных предпринимателей Элисты", - говорится в сообщении.

Предварительным следствием установлено, что экс-директор МУП в период с 2017 по 2018 год заключил с коммерческими организациями фиктивные договоры субподряда по изготовлению проектно-сметной документации, выполнению топографо-геодезических работ и совершил хищение денежных средств предприятия на сумму более 11 млн рублей.

В период с 2018 по 2019 год он, вступив в сговор с индивидуальным предпринимателем, изготовил подложные документы учреждения. Подельники получили право на выкуп земельного участка из муниципальной собственности Элисты по заниженной стоимости и причинили ущерб на сумму более 978,4 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении бывшего директора МУП "Архитектурно-планировочное бюро города Элисты" по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в 2020 году, когда тот являлся депутатом Народного хурала (парламента) Калмыкии.