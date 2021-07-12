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Два человека погибли в ДТП в Ленобласти

Автомобиль врезался в столб в Выборгском район

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Мужчина и женщина погибли в автомобиле в результате столкновения со столбом в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По предварительным данным, машина врезалась в столб, погиб водитель и пассажирка. Обстоятельства аварии выясняются", - сообщил собеседник агентства.

По информации региональных СМИ, в машине находились автогонщик и предприниматель из Петербурга Иван Куренбин и мотогонщица из Москвы Татьяна Игушина. Автомобиль после столкновения загорелся.

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