Часть гостиницы обрушилась на востоке Китая

ШАНХАЙ, 12 июля. /ТАСС/. Обрушение части гостиницы произошло в понедельник в городе Сучжоу в восточной провинции Цзянсу. Об этом сообщает информационный ресурс Sina.

В местных социальных сетях появилось видео, на котором видно, что часть небольшого здания полностью обвалилась.

Спасатели извлекли из-под завалов обрушившейся гостиницы восемь человек, один из них умер от полученных травм, сообщает Центральное телевидение Китая.

По данным ТВ, еще около 10 человек в настоящее время числятся пропавшими без вести. Состояние четверых спасенных не вызывает опасений, за жизнь троих борются врачи.

Причины ЧП пока не называются. Спасательная операция на месте продолжается.