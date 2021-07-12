МЧС назвало напряженной обстановку с лесными пожарами в России

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Обстановка с лесными пожарами на территории России остается напряженной, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Лесопожарная обстановка остается напряженной. Установившаяся жаркая и ветреная погода на большей части страны спровоцировала рост [количества] природных пожаров. Особый противопожарный режим действует в 48 субъектах на всей территории и частично - еще в 14 субъектах (в 1 563 муниципальных образованиях)", - сказали в ведомстве.

Самая сложная ситуация с пожарами сохраняется в 12 районах Якутии, вблизи населенных пунктов Эльдикан, Балаганнах, Ударник, Светлый, Сюльдюкар и Чумпу-Кытыл. Авиация МЧС принимает участие в тушении в двух районах, в готовности находятся еще два воздушных судна. Также проводится мониторинг задымленности в населенных пунктах.

Еще один сложный регион - это Магаданская область, где зафиксировано 50 пожаров на площади 170 тыс. га. Проводится окарауливание населенных пунктов, выставлены пожарные посты, ведется мониторинг. В двух городских округах объявлен режим ЧС в лесах, в шести муниципальных образованиях введен особый противопожарный режим.

В Тверской области за прошедшие выходные произошло три природных пожара, они были ликвидированы. Также локализованы природные пожары на юге Челябинской области, угроза населенным пунктам снята. Пожарным удалось отстоять более 1 800 домов. Кроме того, локализован лесной пожар в Тольятти.