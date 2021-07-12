Явлинский готов внести 1 млн рублей залога за обвиняемую в мошенничестве депутата Хараидзе

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский намерен внести залог в 1 млн рублей за муниципального депутата Тверского района Москвы Кетеван Хараидзе, арестованную по обвинению в мошенничестве. Об этом ТАСС рассказал ее адвокат Михаил Бирюков.

"Явлинский заявил о готовности внести залог в 1 млн рублей за Хараидзе. Сейчас мы ждем начала заседания в Мосгорсуде по жалобе на ее арест. Как только оно начнется, я заявлю ходатайство о допуске Явлинского в зал заседания, чтобы он лично сообщил суду о готовности заплатить залог", - сказал Бирюков. По его словам, также за депутата поручились более 60 человек. "Поручительства написали известные журналисты Владимир Молчанов и Павел Лобков, а также главы муниципальных образований Москвы, муниципальные депутаты и обычные москвичи", - отметил защитник.

Хамовнический суд Москвы арестовал Хараидзе до 13 августа. Ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере). Вину она не признает.

Хараидзе была избрана муниципальным депутатом в 2017 году. Она боролась против точечной застройки в Тверском районе. Хараидзе владеет кинокомпанией "Арт капитал фильм" по производству документальных фильмов. В нынешнем году она объявила о намерении баллотироваться в Госдуму.

17 июня Хараидзе была задержана по подозрению в крупном мошенничестве. До недавнего времени она проходила по этому делу свидетелем, но сейчас стала подозреваемой. Сообщалось, что следствие намерено добиваться через суд избрания Хараидзе меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе обысков у нее в квартире изъяли компьютер, мобильный телефон и две банкноты по 5 тыс. рублей.