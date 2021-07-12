Ростовский суд приговорил к 22 годам колонии двух мужчин, ограбивших частный дом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июля. /ТАСС/. Суд назначил наказание в виде 22 лет колонии строгого режима двум мужчинам, совершившим вооруженное ограбление частного дома, в результате чего был убит человек и похищено имущество на сумму 4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

"Ростовский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Алексея Садохина и Арсена Казиева. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "б", "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой"), п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Суд согласился с мнением гособвинителя о виновности Садохина и назначил ему наказание в виде 22 лет лишения свободы, Казиеву - 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Кроме того, каждому из них назначено ограничение свободы сроком на полтора года.

Ранее сообщалось, что Казиев и Садохин в 2015 году вошли в состав банды, возглавляемой Сергеем Хохлачевым. Вооруженные огнестрельным оружием, члены банды на протяжении двух лет действовали на территории Ростовской области, пока их деятельность не пресекли сотрудники правоохранительных органов.

В ночь на 5 октября 2015 года члены банды совершили нападение на домовладение, расположенное в переулке Казбекском в Ростове-на-Дону, которое принадлежало знакомому Хохлачева. Следствие считает, что именно он спланировал нападение. Вооружившись обрезом винтовки, пистолетом и холодным оружием, мужчины проникли на территорию домовладения, дождались приезда хозяина дома и его семьи, связали их и под угрозой смерти потребовали деньги и ценное имущество. В ходе нападения был убит глава семейства, преступники завладели имуществом на общую сумму более 4,6 млн рублей.

Отмечалось, что ранее Садохин и Казиев были осуждены за совершение совместно с Хохлачевым пяти вооруженных нападений на банки и ювелирный магазин на территории Ростовской области.