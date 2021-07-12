На территории нацпарка "Ленские столбы" в Якутии произошло девять пожаров

ЯКУТСК, 12 июля. /ТАСС/. Количество лесных пожаров, действующих на национального парка "Ленские столбы" в Якутии, увеличилось до девяти. Три из них к настоящему моменту локализованы, сообщил в понедельник глава региона Айсен Николаев в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее сообщалось, что на территории парка ведутся работы по тушению пяти пожаров, при этом три из них локализованы.

"Ситуация опасна у нас по национальному парку "Ленским столбам". Всего там сейчас девять пожаров, из них три локализовано, мы надеемся, что в ближайшие дни их ликвидируют. И по шести остальным [пожарам]: идет работа по их локализации", - сказал Николаев, не уточнив площадь очагов.

Оперативно уточнить данные о площади пожаров у правительства региона и руководства парка ТАСС не удалось.

По словам Николаева, в целом на территории региона сейчас ведутся работы по тушению 73 природных пожаров на площади 488 тыс. га, за последние сутки локализовано 16 на площади около 25 тыс. га. К тушению привлечено около 3 тыс. человек, задействовано свыше 300 единиц техники. В Якутию переброшено четыре вертолета Ми-8 с водосливными устройствами, также работает самолет Ан-26 "Циклон" для искусственного вызывания осадков. "Авиация МЧС практически уже месяц здесь находится у нас в западной Якутии - самолет БЕ-200. Вчера он работал по природным пожарам по Мирнинскому району, но сегодня пока он [находится] на плановом ремонте. Надеемся, что завтра-послезавтра он после ремонта уже опять начнет работать по пожарам", - сказал Николаев.

Он отметил, что на данный момент подавляющее количество пожаров вызваны сухими грозами. Ранее сообщалось, что в центральных районах Якутии за всю историю метеонаблюдений июнь 2021 года стал вторым по сухости, в последний раз такой сухой месяц в Якутске был в 1888 году. В июне 1888 года выпало 0,9 мм осадков, в этом году чуть больше - 1,8 мм. Температура на большей части территории республики была выше нормы на 2-5 градусов. "В субботу, воскресенье в центральной Якутии были настоящие дожди, а в части районов прошли сухие грозы. И мы там сегодня уже фиксируем на несколько десятков термоточек больше, чем было буквально два дня назад", - сказал глава региона.

О регионе

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% территории субъекта). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. На данный момент в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. С 1 июля ради обеспечения пожарной безопасности ограничены пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ.