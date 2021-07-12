Под Тверью водитель катера задел винтом плывущего в Волге подростка и скрылся

ТАСС, 12 июля. Водитель лодочного катера задел винтом ребенка на Волге в Тверской области и скрылся, ведется его розыск. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"В вечернее время 11 июля два несовершеннолетних мальчика переплывали акваторию Волги вблизи поселка Элеватор Тверской области. Увидев приближение маломерного судна, один из подростков нырнул под воду, однако в результате нарушения неустановленным лицом правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта был травмирован винтом", - сообщила Марковская.

Ребенок 2005 года рождения получил резаные раны, сейчас он находится в больнице. Угрозы его жизни нет.

"Судоводитель с места происшествия скрылся, совместно с сотрудниками УТ МВД России по ЦФО проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на его установление", - добавила представитель управления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека") и ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности").