Мосгорсуд продлил домашний арест экс-следователю СК, обвиняемому в поджоге своего отдела

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста до 12 августа бывшему сотруднику СК Максиму Митасову, который обвиняется в поджоге своего отдела в столице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд продлил срок домашнего ареста Митасову М. А., а также срок содержания под стражей в отношении других фигурантов дела - Мамедова Р. В. и Зейдова М. Д. - до 12 августа", - сказали в пресс-службе.

Следователь Митасов был задержан после дачи показаний исполнителями поджога.

Ночью 19 мая 2017 года был совершен поджог следственного отдела СК России по Троицкому и Новомосковскому округам на территории поселка Газопровод. В результате пожара были уничтожены кабинеты на втором этаже, где хранились уголовные дела. В ходе предварительного следствия были установлены исполнители поджога, Мамедов и Зейдов. Их задержали, они дали показания о том, что организатором преступления является следователь.

Уголовное дело по факту поджога следственного отдела было возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога") и принято к производству Главным следственным управлением СК России. Первоначальной версией следствия стал поджог в связи с желанием неизвестных уничтожить материалы уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, чтобы не быть привлеченными к уголовной ответственности. Затем в деле появилась ч. 3 ст. 294 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования"). По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Митасов организовал поджог из-за разногласий с начальником, заплатив исполнителям преступления около 100 тыс. рублей.

Изначально Митасов содержался под домашним арестом, затем ему ужесточили меру пресечения и отправили в СИЗО, но позже снова отпустили под домашний арест.

В новость внесена правка (17:21 мск) - передается с уточнением цитаты во втором абзаце.