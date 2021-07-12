Следствие оценит действия экипажа самолета, пассажир которого открыл дверь из-за жары

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Следователи дадут оценку действиям экипажа самолета в Шереметьево, пассажир которого открыл дверь из-за неработающего в салоне кондиционера и жары. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Следствие даст правовую оценку как действиям мужчины, открывшему дверь, так и действиям сотрудников авиакомпании, допустивших нахождение пассажиров на борту лайнера при неработающей системе кондиционирования", - сообщила Марковская.

Как отметили в пресс-службе авиакомпании "Россия", в 02:20 мск в воскресенье один из пассажиров во время подготовки рейса Москва - Анталья открыл вторую левую дверь. Из-за подготовки самолета к вылету произошел автоматический выпуск аварийного надувного трапа. На момент открытия двери задержка вылета рейса составляла не более 20 минут. Пассажиры были высажены из самолета.

По факту инцидента проводится доследственная проверка. Воздушное судно отстранено от полета, 516 пассажиров и 16 членов экипажа направлены в пункт назначения резервным бортом.