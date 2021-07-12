Спасателя задержали после гибели ребенка и мужчины на водохранилище на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Следователи задержали спасателя, организовавшего водную прогулку на водохранилище в Изобильненском округе Ставрополья. Во время прогулки лодка перевернулась, утонули шестилетний ребенок и 34-летний мужчина, сообщили в понедельник в следственном управлении СК РФ по региону.

"По данным следствия, днем 11 июля спасатель ГКУ "ПАСС СК" на моторной лодке организовал водную прогулку для восьми человек. Неосторожные действия подозреваемого привели к опрокидыванию моторной лодки, которая затонула. В результате трагедии утонули шестилетний мальчик и 34-летний мужчина. В настоящее время следователем СК РФ подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.

По данным местной администрации, происшествие случилось на Новотроицком водохранилище поселка Солнечнодольска. Маршрут моторной лодки проходил по району сбросного канала ставропольской ГРЭС.

В отношении спасателя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". "В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователем СК РФ также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, допустивших организацию водной прогулки", - отметили в следственном управлении.