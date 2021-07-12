Участников экстремистской организации в Тульской области осудили на сроки до трех лет

ТУЛА, 12 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Тульской области в понедельник признал виновными троих жителей региона в участии в запрещенной в РФ экстремистской организации "Союз славянских сил Руси". Двоим из них назначили наказание в виде лишения свободы на три года, еще одного осужденного приговорили к условному сроку, сообщила пресс-служба суда.

"Подчуфарову С. А. и Воронцову О. В. назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на год. Воронцовой С. П. назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев условно с ограничением свободы на год", - говорится в сообщении на сайте районного суда.

В пресс-службе отметили, что осужденных признали виновными по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ("Участие в деятельности экстремистской организации").

Как сообщалось, в июле 2020 года в Тульской области пресекли деятельность запрещенной незарегистрированной общественной организации "Союз славянских сил Руси". Были задержаны три человека, участвовавшие в работе филиала этого объединения.

Суд установил, что между членами организации были распределены роли, деятельность осуществлялась с соблюдением мер конспирации, проводились собрания, распространялась идеологии этого сообщества. В ходе судебного заседания осужденные свою вину не признали, добавили в пресс-службе.

В июле 2019 года решением Верховного суда Республики Коми деятельность организации "Союз славянских сил Руси" на территории Российской Федерации запрещена в связи с осуществлением экстремистской деятельности.