В Вологде возбудили уголовное дело по факту смерти девочки

ВОЛОГДА, 12 июля. /ТАСС/. Следователи СК РФ по Вологодской области возбудили уголовное дело по факту смерти полуторагодовалой девочки, которая выпала из окна пятого этажа. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по области.

"В Вологде возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности малолетнему ребенку (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Сегодня днем полуторагодовалая девочка, находившаяся в комнате квартиры одного из домов Вологды, расположенной на пятом этаже, взобралась на подоконник и выпала из открытого окна, ударившись о землю. От полученных травм ребенок скончался в больнице", - говорится в сообщении.

По данным следствия, законные представители погибшей в этот момент находились в квартире, из окна которой выпал ребенок, и, по мнению следствия, не обеспечили надлежащий присмотр за девочкой.