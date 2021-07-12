На юге Челябинской области ликвидировали крупные природные пожары

ЧЕЛЯБИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Крупные природные пожары на юге Челябинской области ликвидированы - борьба с огнем на территории Карталинского муниципального района шла пять дней. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления лесами региона.

"Крупные природные пожары на юге области ликвидированы. Пять суток боролись с огнем на территории Карталинского муниципального района. В тушении "огненной бури" были задействованы более 700 человек - это работники Карталинского, Брединского, Аргаяшского, Пластовского, Верхнеуральского, Увельского, Красноармейского и Чебаркульского лесхозов, МЧС России по Челябинской области, местные фермеры, население, организации и предприятия района. Кроме того, было привлечено порядка 150 единиц техники и авиация", - рассказали в пресс-службе.

Предварительная площадь двух природных пожаров на территории Джабыкского участкового лесничества составила 9,5 тыс. га, в Парижском участковом лесничестве - 4,5 тыс. га.

"Изначально площадь рассчитывалась по кромке пожара, при сильной задымленности мы не могли более точно оценить ущерб. По результатам сегодняшнего авиамониторинга можно сделать вывод, что внутри периметра есть участки, которые не были повреждены огнем. Где-то прошел только низовой пожар. Примерно пострадало 8 тыс. га, покрытых лесом", - передает пресс-служба слова начальника Главного управления лесами Челябинской области Сергея Лаврова.

В пресс-службе правительства региона добавили, что, по уточненным данным областной комиссии, в результате пожара всего уничтожен 61 жилой дом: в поселке Джабык - 51 дом, в поселке Запасное - десять домов. Определены 38 собственников, остальные пока не подали заявления или не имеют правоустанавливающих документов на недвижимость. По согласованию с жителями начата расчистка дворов.

Власти получили 264 заявления на выплату материальной помощи 613 жителям, направлены средства по 134 заявкам 346 гражданам. "На сегодня из числа жителей, с которыми удалось переговорить, половина хочет остаться в поселках Джамбык и Запасное, а другие рассматривают возможность переезда", - пояснил министр строительства и инфраструктуры региона Юлий Элбакдизе.

О пожарах

В пятницу огонь от лесных пожаров в области распространился на два населенных пункта - Джабык и Запасное. За медицинской помощью обратились 18 человек, один житель поселка Джабык отказался покидать дом и погиб. Были эвакуированы 179 человек, в том числе 128 детей. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.