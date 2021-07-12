Более 80 человек пострадали в ДТП на Кубани в выходные

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Около 50 ДТП произошло в Краснодарском крае в прошедшие выходные, в них пострадали более 80 человек. Губернатор Вениамин Кондратьев призвал водителей быть внимательнее за рулем, особенно во время туристического сезона, когда все дороги загружены.

"Только с 9 июля на территории края произошло более 50 ДТП, пострадало больше 80 человек. Большинство из них - по причине выезда одного из водителей на встречную полосу движения", - написал Кондратьев у себя в Telegram-канале.

Он уточнил, что в понедельник недалеко от села Бжид в ДТП погиб ребенок. Еще трое находятся в больнице. Также в воскресенье в ДТП вблизи Армавира погибли еще два ребенка.

"Сейчас все дороги загружены, на курорты к нам едут со всей страны и возвращаются домой жители разных регионов. Еще раз призываю водителей быть аккуратнее. Не торопитесь, будьте внимательнее за рулем. Ваши необдуманные действия могут стоить жизни вам и другим людям", - отметил глава региона, выразив соболезнования родственникам погибших.

В воскресенье вечером микроавтобус, направлявшийся из Анапы в Ингушетию, столкнулся с грузовым автомобилем вблизи города Армавир Краснодарского края. В результате ДТП три человека, в том числе двое детей, погибли, еще девять, по информации муниципальных властей, пострадали. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили о трех погибших и четырех пострадавших. В отношении водителя микроавтобуса возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более человек. Также в прокуратуре региона сообщили о том, что перевозки на микроавтобусе совершались нелегально.