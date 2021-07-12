Один человек погиб в ДТП в Вологодской области

ВОЛОГДА, 12 июля. /ТАСС/. Автомобили Lada Xray и УАЗ столкнулись на 422-м км федеральной дороги Москва - Архангельск в Грязовецком районе Вологодской области. В результате один человек погиб и пять получили травмы, сообщили ТАСС в управлении ГИБДД УМВД по региону.

"Сегодня в 18:30 мск на 422-м км федеральной трассы М-8 Москва - Архангельск 43-летний водитель автомобиля Lada Xray, двигаясь в сторону Грязовца, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем УАЗ-3909. В результате водитель "Лады" погиб на месте, пострадал его пассажир 1978 года рождения, а также водитель и три пассажира из УАЗа. Пострадавших увезли в больницу Грязовца, характер их травм уточняется", - сообщил в УГИБДД.

Как уточнили в пресс-службе УМВД по области, движение на участке было временно затруднено, и водителям предлагали воспользоваться объездным путем Вологда - Ростилово. Сейчас движение на федеральной трассе полностью восстановлено.