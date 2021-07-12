Осужденного за мошенничество экс-главу Коми освободили условно-досрочно

СЫКТЫВКАР, 12 июля. /ТАСС/. Ухтинский городской суд в понедельник освободил условно-досрочно бывшего главу Республики Коми и бывшего сенатора Владимира Торлопова, осужденного за коррупцию. Торлопов освобожден на неотбытый срок в полтора года и 19 дней, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов региона.

"12 июля Ухтинским городским судом Республики Коми рассмотрено ходатайство Торлопова В. А., отбывающего наказание в ФКУ ИК-29 УФСИН России по Республики Коми. <…> С учетом всех обстоятельств материалов дела, положительных характеристик судом принято решение об удовлетворении ходатайства осужденного Торлопова В. А., который освобожден условно-досрочно на неотбытый срок один год шесть месяцев 19 дней", - говорится в сообщении.

Владимир Торлопов занимал пост главы Республики Коми два срока подряд с 2001 по 2010 год, затем он был назначен сенатором от региона. Приговором Замоскворецкого суда Москвы он был осужден в 2019 году к шести с половиной годам колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей. Срок наказания истекает 31 января 2023 года. Торлопов и ранее ходатайствовал об условно-досрочном освобождении или смягчении режима, в чем ему до настоящего момента было отказано.

Замоскворецкий суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера за коррупционные преступления к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей, его бывшего заместителя Алексея Чернова - к девяти годам колонии строгого режима и штрафу 160 млн рублей, бывшего члена Совета Федерации Владимира Торлопова - к 6,5 года колонии общего режима и 500 тыс. рублей штрафа. Все многочисленные фигуранты уголовного дела были признаны виновными в получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Как следовало из приговора, Республике Коми был причинен ущерб на сумму 4,5 млрд рублей, следствием арестовано имущество фигурантов на эту сумму.