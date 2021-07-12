В Киргизии шесть человек погибли при сходе селевого потока

БИШКЕК, 12 июля. /ТАСС/. Не менее шести человек погибли в Джалал-Абадской области Киргизии в результате схода в горной местности селевого потока. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в МЧС республики.

"В Аксыйском районе сошел селевой поток, который, по данным очевидцев, унес 8 человек", - заявил представитель министерства. По его словам, спасатели нашли тела шестерых человек.

Поиски на месте ЧП продолжаются. В списке пропавших числится пятилетний ребенок. По данным МЧС, во время схода селя были смыты участки двух автодорог и мост через горную реку.