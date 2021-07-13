Задержанного венесуэльского оппозиционера Гевару обвинили в терроризме

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июля. /ТАСС/. Служба разведки Венесуэлы задержала оппозиционера Фредди Гевару по запросу прокуратуры из-за его связей с экстремистами. Об этом сообщила в понедельник генеральная прокуратура южноамериканской республики.

"Ему будут предъявлены обвинения в терроризме, попытке подорвать конституционный строй, преступном сговоре и измене родине", - говорится в сообщении. По версии прокуратуры, Гевара "связан с экстремистскими и военизированными группировками".

Ранее в понедельник противники президента Венесуэлы Николаса Мадуро заявили о задержании Гевары органами безопасности. По информации оппозиционной газеты El Nacional политик помещен в тюрьму Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN) в Каракасе.

В ноябре 2017 года Гевара, который на тот момент занимал пост вице-председателя парламента, попросил защиты в посольстве Чили в Каракасе после того, как Верховный суд Боливарианской Республики отменил его депутатскую неприкосновенность из-за предъявленных ему обвинений в подстрекательстве к насилию. Гевара был одним из лидеров массовых акций протеста, которые проходили в Венесуэле в 2017 году на протяжении нескольких месяцев. Жертвами насилия в ходе антиправительственных выступлений стали свыше 110 человек, более 1,5 тыс. пострадали.

Гевара покинул диппредставительство в сентябре прошлого года после того, как его в числе прочих помиловал президент Мадуро.