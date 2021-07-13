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Землетрясения магнитудой 4,9 произошли возле Камчатки и Курильских островов

Очаг залегал на глубине 41 км

ТАСС, 13 июля. Сейсмологи зафиксировали два землетрясения, которые произошли у берегов Камчатки и у Курильских островов. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение в 154 км от Петропавловска-Камчатского, магнитуда 4,9", - следует из данных на сайте.

Очаг залегал на глубине 41 км. Второе землетрясение той же магнитудой произошло в 280 км от города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг залегал на глубине 81 км под морским дном.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю, землетрясения не ощущались.

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РоссияКамчатский крайСахалинская область
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