Землетрясения магнитудой 4,9 произошли возле Камчатки и Курильских островов

ТАСС, 13 июля. Сейсмологи зафиксировали два землетрясения, которые произошли у берегов Камчатки и у Курильских островов. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение в 154 км от Петропавловска-Камчатского, магнитуда 4,9", - следует из данных на сайте.

Очаг залегал на глубине 41 км. Второе землетрясение той же магнитудой произошло в 280 км от города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг залегал на глубине 81 км под морским дном.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю, землетрясения не ощущались.