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В Приморье один человек пострадал в результате взрыва в жилом доме

Ход и результаты проведения процессуальной проверки поставлены на контроль прокуратуры города

ВЛАДИВОСТОК, 13 июля. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате взрыва в многоквартирном жилом доме в городе Фокино. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

"Установлено, что в ночное время 13 июля 2021 года в многоквартирном жилом доме по улице Белашева, 16, в ЗАТО Фокино произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек", - говорится в сообщении.

На место происшествия выезжал прокурор Фокино Алексей Кормилицын. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Ход и результаты проведения процессуальной проверки поставлены на контроль прокуратуры города.

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